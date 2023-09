Operazione “Mare Magnum”: arrestato il latitante evaso dal carcere di Alba

Nella notte del 14 settembre, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Asti hanno localizzato e catturato Stentardo Giastin, 39enne astigiano, che il 7 luglio scorso era evaso dalla casa di reclusione di Alba - dove era già ristretto per l’espiazione di pena definitiva in regime di semilibertà – dopo l’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti nell’ambito dell’operazione “Mare Magnum”, coordinata dalla procura della repubblica di asti. lo stesso, nell’ambito di quel procedimento, è gravemente indiziato di efferate rapine in abitazione.



Il soggetto, dichiarato latitante dal gip del tribunale di asti, è stato localizzato nella tarda serata del 13 settembre, al termine di ininterrotte e complesse indagini delegate al reparto operante dalla locale procura della repubblica, all’interno di un alloggio sito nel comune di Belvedere Langhe. i militari, consci dell’imprevedibilità e della pericolosità del soggetto, hanno cinturato l’area e proceduto alla sua cattura.



Al momento dell’accesso in casa, l’uomo era in compagnia di un pregiudicato 30enne di Alba, sul cui conto sono in corso accertamenti finalizzati a verificare il suo coinvolgimento nei fatti. L’indagato, al momento ristretto presso il carcere di Cuneo, è già stato interrogato dal gip di asti e si è avvalso della facoltà di non rispondere.



L’arrestato è allo stato gravemente indiziato del delitto contestato, la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso delle successive fasi processuali e definita solo all’esito dell’emissione di sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza.