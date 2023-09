Produttori in Clavesana: la vendemmia entra nel vivo

Dopo un anno è tempo di raccogliere i frutti del lavoro tra i filari e così la 64a vendemmia dei Produttori in Clavesana entra nel vivo; dopo la raccolta di chardonnay e pinot nero per la base spumante Alta Langa è tempo di iniziare a staccare il dolcetto che sarà poi seguito da barbera e nebbiolo.

Quest’anno la previsione è di una buona vendemmia con una raccolta che potrebbe sfiorare i 25 mila quintali di uva in aumento rispetto al 2022. I quantitativi leggermente superiori a quelli dell’annata precedente sono anche dovuti all’atteso ritorno della pioggia primaverile che è servita a rinvigorire i vigneti sebbene un fine estate torrido abbia messo a dura prova la resistenza delle viti.

"La raccolta delle uve per l’Alta Langa ha rappresentato un ottimo inizio di stagione – afferma l’enologo Damiano Sicca – grazie allo scrupoloso lavoro in vigneto la resa qualitativa del prodotto è di livello eccellente". Si consolida così il progetto sullo spumante Metodo Classico che tanto sta dando soddisfazioni riscontrando successi sia a livello di pubblico nazionale che internazionale.

La vendemmia arriva dopo un importante riconoscimento dalla rivista tedesca Weinwirtschaft che ha valutato la Cantina Produttori in Clavesana al 5° posto della Top20 delle migliori cooperative d’Italia. "Un risultato importante che premia la ricerca del miglioramento continuo che applichiamo sia in cantina che i nostri soci in vigneto" commenta il presidente Giovanni Bracco.

Negli scorsi mesi l’azienda ha anche ottenuto la certificazione Equalitas per la sostenibilità della filiera produttiva. Questo risultato rappresenta un altro importante tassello che testimonia l’impegno concreto in tutte le fasi produttive nell’andare a valorizzare gli aspetti ambientali, economico e sociali che da oltre 60 anni sono le basi del lavoro a Clavesana.

CHI SONO I PRODUTTORI IN CLAVESANA

Produttori in Clavesana sono una cooperativa, ma soprattutto una comunità con ideali e valori condivisi: 200 soci (erano 32 lla fondazione, il 27 aprile 1959) che coltivano 320 ettari di vigne in collina, tra i 280 e i 500 metri sul livello del mare. Le principali produzioni spaziano tra Nebbiolo, Alta Langa, Dogliani, Barolo, Barbera, con 1,8 milioni di bottiglie prodotte e 6 milioni di euro di fatturato nel 2022.