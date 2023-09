A Cuneo il corso "Una terra abitabile": quest'anno si parla di ambiente

Al via gli incontri di ‘‘UNA TERRA ABITABILE’’, percorso di analisi e di testimonianza realizzato in collaborazione con il settore cultura della Diocesi di Cuneo - Fossano

“Riprendiamo dopo la pausa di tre anni, causata dal covid, la ventunesima edizione dei percorsi autunnali riguardanti temi culturali, sociali e religiosi. Quest'anno sarà un cammino di riflessione e anche di testimonianze, riguardante una tematica di grande attualità e urgenza: l'ambiente naturale in cui siamo profondamente inseriti a tutti i livelli. La nostra “madre terra”, questa realtà straordinaria e bella, che ci dona vita fisica, psicologica e spirituale, sta subendo ferite che deturpano il suo volto e che hanno ricadute sempre più negative anche su di noi. Partendo dall'analisi dell'attuale realtà attraverso esperti nei vari ambiti, ci verranno proposte scelte e stili di vita rispettosi della natura. In una società dove sovente prevale unicamente il criterio economico e quello dell' “usa e getta” è importante costruire un mondo più umano per tutti, ponendo al centro i beni comuni, attraverso una sinergia positiva persone-ambiente. Lo scopo del corso è quello di far maturare sempre più questo nuovo progetto di vita", spiega il coordinatore del corso don Gianni Falco.

Programma:

VENERDÌ 22 SETTEMBRE

Quale cura alle ferite della Terra?

Silvia Camisasca

Fisica e giornalista

Milano





VENERDÌ 29 SETTEMBRE

Dall'agro-chimica all'agro-ecologia

Patrizia Gentilini

Oncologa ed ematologa

Forlì





VENERDÌ 6 OTTOBRE

Lo spazio: punto privilegiato

per osservare la terra

Roberto Battiston

Fisico sperimentale già Presidente

Agenzia Spaziale Italiana

Trento

VENERDÌ 13 OTTOBRE

Cambiamenti climatici, riserve

idriche e impatti sull'agricoltura

Carlo Grignani

Direttore Universitario – Torino

VENERDÌ 20 OTTOBRE

+ agricoltura e produzione biologica-

+ viticoltura biologica

+ allevamento razza bovina piemontese

Andrea Giaccardi - coltivatore - Fossano

Andrea Oberto - viticoltore - Morra d'Alba

Mauro Olivero - allevatore – Genola

VENERDÌ 27 OTTOBRE

Politiche ambientali: nuove strade

da percorrere

Matteo Mascia Ricercatore

Fondazione Lanza – Padova

VENERDÌ 3 NOVEMBRE

La decrescita felice: accelerare

o rallentare? Un percorso diverso.

Maurizio Pallante

Ricercatore – Asti

VENERDÌ 10 NOVEMBRE

“Laudato si”: l'uomo: padrone, ospite

e custode del creato?

Luca Margaria

Presbitero e filosofo – Saluzzo

VENERDÌ 17 NOVEMBRE

La fede del giardiniere

Padre Ermes Ronchi

Teologo – Vicenza

Iscrizioni: Libreria “Stella Maris” V. F. Cavallotti,5 Cuneo

Edicola C.so Nizza,13 Cuneo

Libreria “L'Ippogrifo” P.zza Europa, 3 Cuneo e C.so Nizza,1 Cuneo

Cartoleria “Brunori” C.so Barale, 7/c Borgo S. Dalmazzo

Edicola “Stefania Sarale” V. Venasca,3 Madonna dell'Olmo

Cartoleria-edicola “La leggenda” V. Bisalta, 13 Borgo S. Giuseppe

Oppure nella sala delle conferenze prima dell'intervento dei Relatori

Singola: 30,00

Nucleo familiare: 40,00

Studente: 5,00

Gli incontri si svolgeranno nel salone della Parrocchia S. Paolo via Fenoglio 47 a Cuneo alle ore 21,

Via Fenoglio, 47 - Cuneo

Il Corso è riconosciuto valido ai fini dell'aggiornamento per docenti di ogni ordine e grado.

L'autorizzazione è rilasciata dalla Facoltà Teologica I.S.S.R. di Fossano