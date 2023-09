Il "Giallo italiano". Eccoli i 5 commissari e detective più votati dai lettori

L’Italia è una terra di grandi scrittori e narratori e, tra i tanti stili letterari popolari, ha visto nascere il genere narrativo noto anche come "giallo italiano". Questo genere letterario è riuscito a creare nel corso dei decenni dei personaggi polizieschi e investigativi, con le loro trame e gli enigmatici omicidi da risolvere, che hanno conquistato i cuori dei lettori di tutto il mondo.

Ecco gli eroi di questo genere letterario

1. Commissario Montalbano

Il Commissario Salvo Montalbano è il protagonista della serie di romanzi dello scrittore siciliano Andrea Camilleri. Montalbano, appassionato gourmet e amante della musica classica, lavora nell'immaginaria cittadina costiera di Vigàta, in Sicilia. Il suo stile scanzonato, la sua arguzia e il suo spregio delle regole non convenzionali lo rendono un personaggio memorabile. Salvio Montalbano è senza dubbio uno dei personaggi più amati della letteratura italiana contemporanea. L'autore ambienta le sue storie nella campagna siciliana, dove Montalbano risolve i crimini mentre si gusta la cucina locale. Nel corso dei romanzi, Montalbano risolve casi intriganti affrontando la malavita e la burocrazia con arguzia e giustizia.

2. Commissario Ricciardi

Il suo creatore, Maurizio de Giovanni, ci trasporta nella turbolenta Napoli degli anni Trenta con il commissario Luigi Alfredo Ricciardi. Ciò che distingue Ricciardi è la sua capacità unica di comunicare con i morti, una facoltà che lo tormenta mentre risolve i crimini nella sua turbolenta città. Questo straordinario commissario è in grado di comprendere l'impatto emotivo delle vittime di omicidio, poiché i loro fantasmi appaiono sulla scena del crimine e solo lui può vederli. Le avventure del Commissario Ricciardi nei libri, offrono una visione profonda dell'Italia dell'epoca, ricca di intrighi politici e di personaggi complessi. Il Commissario Ricciardi è un esempio straordinario di come il giallo italiano possa fondere elementi soprannaturali con la narrazione del mistero.

3. Teresa Battaglia

Si tratta di una valente commissaria di polizia del nord Italia, nota per la sua mente acuta e la sua profonda conoscenza della criminologia. L'autrice Ilaria Tuti ci presenta Teresa Battaglia, una donna di sessant'anni che si trova continuamente ad affrontare casi agghiaccianti che sfidano anche gli investigatori più esperti. Ciò che distingue Teresa è la sua capacità di entrare nella mente dei criminali, un talento che la rende un'esperta nella caccia ai serial killer. La sua miscela di saggezza, empatia e tenacia l'ha resa un'icona contemporanea del giallo italiano. Nel corso della lettura dei libri di Teresa Battaglia in ordine cronologico, il lettore può seguire lei e la sua squadra nella soluzione degli oscuri avvenimenti nel Friuli.

4. Commissario Guido Brunetti

Dalla penna di Donna Leon nasce il commissario Guido Brunetti, un padre di famiglia, amante dell'opera e della letteratura classica che lotta per la giustizia in una città segnata dalla corruzione. È un personaggio complesso e realistico che affronta i crimini in una città ricca di storia e cultura dove i segreti sono spesso nascosti dietro le facciate delle eleganti palazzine veneziane. Per mezzo del suo approccio metodico e del suo intuito, Brunetti risolve i casi ambientati nella Venezia contemporanea, esplorando al contempo le attuali questioni sociali e politiche. Il Commissario Brunetti, con il suo stile ponderato e il suo amore per la verità, ha conquistato i lettori grazie al suo fascino e alla sua astuzia in ogni sua comparsa letteraria. Nel complesso, la serie di Donna Leon è un chiaro esempio di giallo italiano moderno che unisce mistero, riflessione e una profonda osservazione della società.

5. Commissario Franco Bordelli

Creato da Marco Vichi, il Commissario Bordelli ci trasporta alla Firenze degli anni Sessanta. Bordelli è un poliziotto insolito, un investigatore intelligente e unico. Il suo carattere risente delle conseguenze della Seconda Guerra Mondiale e della sua condizione di expartigiano. Ha un passato forte e, ormai cinquantenne, si autoproclama una persona umanitaria. Il suo modo di risolvere i crimini è intuitivo e basato sulla conoscenza della psicologia umana. La serie di Bordelli offre una visione evocativa di una Firenze in evoluzione. Vichi rende omaggio alla bellezza di questa città e alla natura complessa dei suoi abitanti attraverso il suo emblematico commissario.

Per riassumere

Abbiamo scelto questi cinque commissari e detective del mondo del giallo italiano come le figure di maggior spicco della letteratura popolare. Ognuno di loro si distingue come personaggio emblematico di ogni regione, dalla Sicilia di Montalvano alla Venezia del commissario Brunetti o alla regione montuosa del Friuli, scenario di Teresa Battaglia. Napoli è rappresentata anche dall'ispettore Alfredo Ricciardi, mentre Firenze è ritratta dall'ispettore Franco Bordelli.Tutti questi personaggi hanno affascinato i lettori con le loro personalità intriganti e le loro capacità di risolvere i misteri criminali. Ognuno di loro è una finestra su diversi aspetti della società italiana e della sua storia; leggere le loro avventure è come fare un tour attraverso i più affascinanti scenari dell'Italia, attraverso le trame enigmatiche del buon giallo italiano.