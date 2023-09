Bergesio (Lega): "Bene proroga proposte intervento Piano settore idrico nazionale"

“Esprimiamo soddisfazione per l’attuazione della proroga di 40 giorni della presentazione delle proposte di intervento sul Piano nazionale per la sicurezza del settore idrico. Una richiesta che arrivava anche dalle Regioni, prontamente inserita nel Decreto Sud e Coesione, grazie all’impegno del Ministero delle Infrastrutture, guidato dal ministro Matteo Salvini. A breve sarà data comunicazione in Gazzetta Ufficiale e le richieste potranno essere inserite dalle autorità competenti entro il 30 ottobre 2023”.