DDL Sport, Bergesio, Lega: “Finalmente si riconosce la giusta importanza allo sport”

Roma, 20 sett. – “Provvedimento che, come già accade a livello europeo, attribuisce la giusta importanza allo sport e a tutte le discipline sportive”.

Così il Senatore Giorgio Maria Bergesio, Lega Salvini Premier, commenta il via libera del Senato, all’unanimità, al disegno di legge per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e per l’istituzione dei nuovi Giochi della Gioventù. Ora il provvedimento passa all’esame della Camera.

Il ddl, proposto dal Gruppo Lega del Senato, di cui è firmatario anche il Senatore Bergesio, mira a promuovere la formazione sportiva quale strumento di apprendimento cognitivo, formativo e di socializzazione, nonché come parte integrante del percorso scolastico. Seconda finalità è il riconoscimento dell’educazione motoria e della pratica sportiva quali valori fondamentali per l’inclusione, la promozione delle pari opportunità e l’espressione della personalità giovanile.

L’attuazione di questi obiettivi avverrà anche attraverso l’organizzazione di una manifestazione annuale, i nuovi Giochi della Gioventù, la cui promozione è curata dal Ministero dell’Istruzione.

“Per il nostro Paese si tratta di un importante passo in avanti per la valorizzazione dello sport, che spiana la strada ad altri interventi. Molto potrà essere fatto per lo sport nelle scuole, andando ad esempio incontro alle esigenze degli studenti che praticano attività agonistica – dice Bergesio -. Inoltre c’è una stretta correlazione fra sport e salute”.

Sui Giochi della Gioventù, il Senatore cuneese della Lega afferma: “Sono una bella tradizione italiana, che coniuga al meglio istruzione e sport e veicola i valori fondamentali della vita: impegno, forza di volontà, gioco di squadra, rispetto dell’avversario. Ma anche sano divertimento”.

"Il Governo ha pensato ad una nuova edizione, ovviamente aggiornata, che comprenderà, tra gli altri, i temi della scuola, dello sport, dell'alimentazione sana, del rispetto dell'ambiente e del valore dell'inclusione – conclude il Senatore Bergesio -. L’iniziativa è positiva anche e soprattutto per le nostre realtà provinciali, in quanto vedrà il coinvolgimento di tutte le scuole, a garanzia di una sana competizione sportiva”.