Nucetto aderisce alle giornate europee del patrimonio: eventi speciali al castello e aperture straordinarie dei musei

Un fine settimana alla scoperta della storia e dei monumenti della Valle Tanaro.

L'Associazione "Reggimento La Marina" di Nucetto, nell'ambito della propria iniziativa 'Vivi la Storia', in collaborazione con il Comune e il progetto Borghi e Castelli lungo la ferrovia del Tanaro, finanziato dal PNRR, con la rassegna ìculturale "profili d'autore ... migrAzioni", ha aderito alle Giornate Europee del Patrimonio.

Il programma prevede per sabato 23 settembre l'apertura serale straordinaria del Museo storico di Nucetto e dell’Alta Val Tanaro e del Museo della linea ferroviaria Ceva-Ormea dalle ore 21 alle 23 con ingresso libero.

Domenica 24 settembre il Castello di Nucetto ritorna a vivere: dalle 14 il Castello degli Alerami, risalente al 10° secolo, tornerà a popolarsi proponendo, grazie al gruppo storico “Compagnia dell’Alto Monferrato”, scorci di come si viveva nel Medioevo attraverso la ricostruzione di scene di vita che vanno dall’addestramento degli armati, speziale, battitura della moneta, cerusico, alla cucina, a semplici lavori di manutenzione e alla pittura.



Alle 16.30, sempre nel ricetto del Castello, presso la chiesa dei Santi Cosma e Damiano, andrà in scena "Ridere all'opera", concerto lirico del baritono Luca Romano e del basso Davide Canepa, accompagnati al pianoforte dal Maestro Bernardo Pellegrini, in programma arie e duetti d’opere buffe tratte dal repertorio italiano.



Domenica sarà garantito il servizio gratuito di navetta dalle 13.45 alle 17 con partenza dalla piazza Aleramo presso la chiesa Santa Maria Maddalena di Nucetto e relativo rientro alla fine del concerto, in quanto non essendoci parcheggi presso il castello. Per chi vorrà raggiungerlo a piedi si consiglia di parcheggiare i veicoli presso l’area del cimitero o presso la frazione Villa e raggiungere il castello tramite la vecchia strada di accesso opportunamente segnalata. La partecipazione agli eventi è a ingresso libero.