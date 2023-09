Muore travolto da un albero in un bosco a Monastero di Vasco

Un incidente mortale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi (giovedì 21 settembre), a Monastero di Vasco, nel Monregalese.

Il fatto intorno alle ore 15, in una zona boschiva non lontana da via Bernardino Pagliano, strada che collega il centro del paese con la Provinciale 183.

Qui Livio Bertolino, classe 1955, residente in paese, in quel momento impegnato in alcune operazioni di sfalcio all’interno del fondo, avrebbe perso la vita dopo essere stato travolto e violentemente colpito da un albero. Era a bordo di una macchina operatrice per lo sfalcio dei cespugli.

Purtroppo vani i soccorsi, intervenuti anche con l’elicottero del servizio regionale di emergenza 118. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco con una squadra partita dal Distaccamento di Mondovì, i Carabinieri della locale Compagnia e i funzionari dello Spresal, il servizio di prevenzione infortuni dell’Asl Cn1.

Livio Bertolino era il papà dell'ispettore della Municipale di Mondovì Oreste Bertolino. Il cordoglio del sindaco Luca Robaldo: "A nome mio personale, della Amministrazione Comunale e della città tutta desidero esprimere profonda commozione e partecipazione al lutto dell'Ispettore Oreste Bertolino, in forza al Comando di Polizia Locale, per la tragica scomparsa del papà. Ci uniamo ad Oreste ed a tutti i suoi cari in questo triste momento".