Calcio, Cuneo Oltrestura: i giovanissimi del 2015 conquistano un prestigioso 3 posto al torneo di Genola

La passione per il calcio e il coraggio da leoncini hanno fatto brillare le stelle dei giovani calciatori del Cuneo Oltrestura della categoria 2015 al loro primo torneo a Genola. Il torneo disputato domenica 17 settembre ha visto la partecipazione di importanti squadre giovanili: Marene, Sant'Albano, Genola e il Cuneo Oltrestura.



In questa entusiasmante avventura calcistica, i giovani atleti hanno dimostrato determinazione, spirito di squadra e l’inizio di una positiva crescita personale. All'inizio del torneo, potrebbe esserci stato un po' di timore, ma, una volta sul campo, il loro coraggio è emerso con determinazione.



Nonostante fosse la loro prima uscita in un torneo ufficiale i ragazzi del Cuneo Oltrestura hanno giocato con cuore e dedizione, mettendo in pratica quanto avevano imparato nel loro primi mese di allenamenti iniziati a metà agosto. La loro crescita nel gioco e la loro abilità sono state evidenti fin dai primi minuti di gioco.



Il risultato è stato un meraviglioso terzo posto conquistato con grinta e talento. Ma le sorprese non finiscono qui. Il giovane Cavalera Cristian ha vinto il premio del Miglior giocatore del torneo, dimostrando la sua bravura e il suo impegno sul campo. Tutto questo successo non sarebbe stato possibile senza il duro lavoro e la guida dei due allenatori, Roberto Boniello e Giovanni Fenoglio che hanno guidato e ispirato questi giovani calciatori a dare il massimo.



I ragazzi sono tornati a casa con il sorriso stampato sui volti, consapevoli che questa esperienza è solo l'inizio di un viaggio emozionante nel mondo del calcio.