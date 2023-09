Brossasco in lutto per la morte di Renè Pize, il "meccanico gentile"

Si chiamava Renè Felix Joseph Pize, ma per tutti a Brossasco era René, da quando nel 1979 si era trasferito qui per gestire l'officina Montepelvo, poi diventata la "Brossaschese". "Persona gentile e sempre disponibile", si è spento, sabato, a 91 anni.

Nacque a Robion, in Francia, un paesino della provenza francese nel distretto di Vaucluse, il cui capoluogo è Avignon. A 15 anni, terminate le scuole iniziò a lavorare come garzone presso un'officina di Cavaillon: qualche anno più tardi entrò a far parte della squadra di meccanici presso un concessionario Renault in città, dove si formò e diventò un professionista. Negli Anni 60, viaggiò verso le mete turistiche italiane, tra cui Pontechianale, dove conobbe sua moglie, Maddalena Broard, da cui ebbe tre figli.

"Ha sempre avuto un occhio di riguardo per chi fosse in difficoltà, sovente lo si vedeva in paese a Castello, frazione del comune di Pontechianale, intento a rimettere in moto l'auto di qualche turista che era rimasto a piedi", il ricordo di suo figlio Jean Marc.

Lascia tre figli Claudia, Jean Marc, Christiane e cinque nipoti Enrico, Michele, Gaia, Aron e Pietro. I funerali si svolgeranno lunedi 25 settembre alle ore 15 presso la parrocchia di Brossasco, mentre il rosario sarà oggi, domenica 24, alle ore 20.30. sempre in parrocchia.