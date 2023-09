La cantina comunale di Verduno riapre. "Anche Casa Ciabotto ha riconosciuto il buon operato del Comune"

La nuova cantina comunale del Verduno Pelaverga ha riaperto al pubblico, iniziando un nuovo capitolo, dopo dieci anni di gestione da parte dei titolari di Casa Ciabotto. A ripercorrere le tappe di una vicenda condite anche da polemiche social è stato lo stesso sindaco Marta Giovannini: "Questa estate siamo stati oggetto di un'assurda polemica social proprio per la Cantina allora gestita dalla società 'Casa Ciabotto'. Scaduta la relativa concessione, infatti, il Comune aveva dovuto fare un nuovo bando, peraltro annunciato da tempo. Ci si attendeva, come di norma avviene, che Casa Ciabotto fosse la prima a partecipare al bando - obbligatorio per legge e di competenza dell'ufficio tecnico – e invece la società non ha presentato alcuna domanda. Nella narrazione di quei giorni però questo fatto non è emerso, anzi è sembrato che Casa Ciabotto fosse stata mandata via dall'Amministrazione in modo arbitrario: cosa assurda e diffamatoria".

Ora, però, l'attenzione è rivolta al presente e alla nuova avventura: "Una donna sommelier ha partecipato al bando, dimostrando che il canone richiesto era equo ed il locale - nonostante la versione dei social – appetibile e oggi gestisce la nuova cantina comunale. E siccome il tempo è galantuomo Casa Ciabotto ha dichiarato in una lettera di non aver partecipato al bando emesso dal Comune di Verduno per motivi personali, riconoscendo il nostro buon operato".

Il primo cittadino ha fatto anche sapere che la vecchia società ha restituito buona parte delle attrezzature e degli arredi, pagando il nuovo bancone. "Così, con gli ultimi dovuti adempimenti, ci auguriamo di poter archiviare questa spiacevole vicenda", la conclusione del sindaco Marta Giovannini.