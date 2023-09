In centinaia al riuscito Motoincontro di Centallo

Così, per la prima volta in piazza Don Gerbaudo a Centallo, grazie anche all'amministrazione comunale che ha dato il proprio consenso, è stato allestito un autentico "Salotto del Motociclista", con una serie di servizi che hanno trasformato l'area in un'esperienza unica .

Un vasto piazzale asfaltato è stato utilizzato per ospitare centinaia di moto giunte da ogni parte per partecipare a questi primi due giorni di festa. Sotto una magnifica area coperta, i partecipanti hanno potuto esplorare i prodotti moto, abbigliamento e accessori dei dealer di settore. Inoltre, è stata data l'opportunità di provare le ultime novità e moto in prova dinamica, sia su strada che in un'area dedicata all'off-road.