A Savigliano il laboratorio orientativo "Scopri il tuo talento"

All’interno del progetto “Ben-essere in Comune” del Comune di Savigliano finanziato dal Regione Piemonte e dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile universale sabato 30 settembre ci sarà il laboratorio orientativo “Scopri il tuo talento”, un’occasione per conoscere le proprie potenzialità per star bene con sé stessi.

Il laboratorio – rivolto principalmente ai ragazzi dai 15 ai 18 anni - si svolgerà presso Palazzo Longis in Via Torre dei Cavalli 5 a Savigliano dalle 10 alle 16.

Iscrizione gratuita con pranzo incluso, compilando il form www.shorturl.at/nNRSY

Per informazioni Ig Savigliano 0172/713295