Serata di bachata al Type Club di Centallo

Se siete appassionati di bachata e state cercando un'opportunità per ballare tutta la notte, non cercate oltre! Il Type Club di Centallo ha preparato una serata speciale e irresistibile di bachata dedicata interamente a questo coinvolgente genere musicale.

Data: giovedì 28 settembre 2023

Orario: a partire dalle 21:30

La bachata, con le sue note sensuali e i movimenti coinvolgenti, è pronta a farvi scatenare. Il Type Club ha riaperto le porte per la nuova stagione di ballo caraibico, con serate imperdibili ogni settimana. Dopo il successo dei venerdì caraibico, dei sabati e delle domeniche con grandi orchestre per il ballo liscio, e del mercoledì con la Disco Liscio, è ora il turno di giovedì di essere al centro dell'attenzione.

La console sarà affidata a DJ JO@A, pronto a farvi ballare con le migliori bachate. Mentre sulla pista da ballo, Naomi e Johnny, due ballerini esperti, vi guideranno attraverso i passi e i movimenti più sensuali e coinvolgenti della bachata. Che siate principianti o ballerini esperti, questa serata è aperta a tutti gli amanti della bachata.

L'atmosfera al Type Club è sempre vibrante e accogliente, con spazi ampi e un'energia positiva che vi farà sentire subito a vostro agio. È l'ambiente perfetto per conoscere nuove persone, condividere la passione per il ballo e trascorrere una serata indimenticabile.

Preparatevi a ballare, sorridere e creare ricordi indimenticabili.

Non perdete l'occasione di vivere una serata 100% bachata al Type Club di Centallo. Unitevi a noi il 28 settembre per una serata di passione e ritmo. Non vediamo l'ora di farvi ballare!