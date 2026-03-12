A Mondovì torna la "Notte del Classico"

Come da tradizione, anche quest’anno avrà luogo presso il Liceo Vasco Beccaria Govone di Mondovì Piazza, nella giornata di venerdì 27 marzo, la XII^ edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico. L’evento, sempre sentito e organizzato con entusiasmo dagli studenti con la costante collaborazione dei docenti, comprenderà spettacoli musicali e teatrali e momenti ricreativi culturali - tra cui un’attualissima escape room con rimandi all’Antico e i tableaux vivants - che rappresentano lo spirito atemporale della Classicità. Le attività proposte varieranno ad ampio raggio (recitazione, musica, giochi, ecc…) all’interno del tema ufficiale dell’humanitas (icasticamente teorizzata dal commediografo latino Terenzio, II a.C.: Homo sum, humani nihil a me alienum puto, cioè: Sono un essere umano, non ritengo che niente di ciò che riguarda l’essere umano mi sia estraneo), che esprime un sentimento di filantropia solidale composto da interesse, benevolenza e rispetto verso i propri simili: temi senza tempo, ma di cui oggi si avverte particolarmente la necessità.

L’evento sarà inaugurato alle 17:30 e aperta dai saluti del Dirigente Scolastico, Prof. Bruno Gabetti, dal Referente dell'Indirizzo Classico, Prof. Stefano Casarino, e da una rappresentanza del Comune.

Momento di grande interesse sarà l’esposizione musicale del brano Non tornan più, realizzato dalla IV^ A e vincitore nazionale dell’Agòn Eschileo a Gela nel mese di dicembre 2025. La serata sarà allietata anche dal rinfresco allestito dal Bar Antico Borgo Piazza.

Alle 23:40 il termine previsto per l’evento, per il quale confidiamo di avere ancora una volta una consistente affluenza: siete tutti calorosamente invitati!

Tommaso Borsarelli e Patrick Picolato

IV A Classico