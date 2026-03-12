La podcaster e attivista Irene Facheris ospite a Ceva: la parità di genere come percorso da costruire insieme

Sabato 21 marzo alle ore 16.30 il Teatro Caro Marenco di Ceva (via Cardinale Francesco Adriano, 1) ospiterà la formatrice, scrittrice, podcaster e attivista femminista Irene Facheris.

Laureata in Psicologia dei Processi Sociali, Decisionali e dei Comportamenti Economici presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca, Facheris è attualmente formatrice nella società Evolve, con la quale collabora dal 2010, ed è presidente di Bossy, associazione no profit nata nel 2014 allo scopo di fare divulgazione su temi quali stereotipi di genere, sessismo, femminismo e diritti LGBTQ+.

L’evento, dal titolo “Per una rivoluzione collettiva. Ascoltare le voci maschili per costruire insieme il cambiamento”, si inserisce nel calendario della scuola di politica per giovani donne Prime Minister Alpi “Fuori dai margini”. Dialogando con la direttrice di Fondazione Nuto Revelli ETS, Beatrice Verri, l’ospite porterà al pubblico una serie di riflessioni su come il ruolo e la consapevolezza maschili possano diventare alleati in un cambio di paradigma sociale che tuteli, e anzi ampli, i diritti delle donne e la loro posizione nelle comunità. L’incontro prende le mosse dal suo podcast, Tutti gli uomini, e dal libro “Tutti gli uomini (possono cambiare le cose)” edito da Tlon nel 2025.

Uomini e donne, uniti, possono percorrere la strada della conquista della reale parità attraverso riflessioni, responsabilità e impegno condiviso.

È possibile iscriversi al link https://www.eventbrite.it/e/per-una-rivoluzione-collettiva-tickets-1983437765750?aff=oddtdtcreator

COS’È PRIME MINISTER?

Prime Minister è una scuola di politica, apartitica e gratuita, dedicata alle giovani donne tra i 14 e i 19 anni, a cui offre un percorso formativo unico per sviluppare competenze politiche e di attivismo civico. Le scuole di Prime Minister, diffuse sul territorio nazionale, sono “laboratori di empowerment”, durante i quali le studentesse partecipano a un’esperienza di gruppo, incontrano e si confrontano con testimonial appartenenti a diversi ambiti della vita politica, economica, culturale e sociale del Paese e del loro territorio, acquisiscono conoscenze e competenze trasversali e formano legami con la comunità in cui vivono. L’obiettivo di Prime Minister è quello di formare le giovani donne di oggi per diventare leader di domani, interpretando e guidando la società attraverso la politica e l’attivazione civica. www.primeminister.it con il contributo Prime Minister Alpi “Fuori dai Margini” è promossa dal Comune di Ceva in qualità di ente capofila e realizzata di concerto con il Comune di Mondovì, il Comune di Cuneo e la Fondazione Nuto Revelli ETS.

Il progetto è realizzato con il contributo della Fondazione CRC a valere sul bando “Impegnati nei diritti 2025” ed è svolto in collaborazione con numerose realtà locali e nazionali: Associazione culturale Gli Spigolatori, Associazione Futuro Donna O.d.v., Istituto di Istruzione Superiore G. Baruffi Ceva - Ormea, Ama Brenta Calcio Ceva, CFP Cebano Monregalese, Fondazione Marisa Bellisario, Coordinamento Donne di Montagna, Liceo Statale Vasco – Beccaria – Govone, Istituto Tecnico Commerciale Statale F.A. Bonelli, APICEUROPA - Associazione per l'Incontro delle Culture in Europa, Croce Rossa Italiana Comitato di Mondovì O.d.V., Inner Wheel Club di Mondovì.

Per informazioni ulteriori contattare Prime Minister all’indirizzo: alpi@primeminister.it