Al Milanollo di Savigliano arriva “Fin che la barca va”, spettacolo con gli attori detenuti del carcere di Saluzzo

Domenica 15 marzo arriva al Milanollo “Fin che la barca va”, spettacolo teatrale fuori abbonamento di Grazia Isoardi e Marco Mucaria, con gli attori detenuti del carcere di Saluzzo.

Lo spettacolo è un omaggio ai 25 anni di attività teatrale di “Voci Erranti” in gran parte svolta presso la Casa di Reclusione di Saluzzo. Anni di fatiche e di crisi, di impegno e convinzioni, di relazioni intense e confronti sorprendenti. Anni di creazione, visione, ricerca di crescita.

Perché è importante portare il teatro in carcere? "Per umanizzare la pena e poter dire che dentro ogni essere umano c’è possibilità di bene e di bellezza – dicono da Voci Erranti –. Finché la barca va, vale la pena proseguire il viaggio".