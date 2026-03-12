 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 12 marzo 2026, 13:27

Al Milanollo di Savigliano arriva “Fin che la barca va”, spettacolo con gli attori detenuti del carcere di Saluzzo

In scena domenica 15 marzo

Il Milanollo, foto di Alberto Gandolfo

Il Milanollo, foto di Alberto Gandolfo

Domenica 15 marzo arriva al Milanollo “Fin che la barca va”, spettacolo teatrale fuori abbonamento di Grazia Isoardi e Marco Mucaria, con gli attori detenuti del carcere di Saluzzo.

Lo spettacolo è un omaggio ai 25 anni di attività teatrale di “Voci Erranti” in gran parte svolta presso la Casa di Reclusione di Saluzzo. Anni di fatiche e di crisi, di impegno e convinzioni, di relazioni intense e confronti sorprendenti. Anni di creazione, visione, ricerca di crescita. 

Perché è importante portare il teatro in carcere? "Per umanizzare la pena e poter dire che dentro ogni essere umano c’è possibilità di bene e di bellezza – dicono da Voci Erranti –. Finché la barca va, vale la pena proseguire il viaggio".

Per informazioni e prenotazioni: scrivere a cultura@comune.savigliano.cn.it o contattare lo 0172. 710235.

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium