Al via i cantieri di lavoro over 58 “Diamoci una mano” al Comune di Cuneo

Il Comune di Cuneo pubblica un bando rivolto ai disoccupati over 58 che prevede l’inserimento temporaneo in cantieri di lavoro per lo svolgimento di attività di servizio pubblico, come previsto dalla legge regionale. Il progetto, intitolato “Diamoci una mano”, intende inserire due disoccupati over 58 anni per 260 giornate lavorative e con un monte di 20 ore settimanali, organizzate su 5 giornate. Il progetto, approvato dalla Regione Piemonte, prevede lo svolgimento di attività di diversa tipologia, dalla pulizia di piccoli giardini pubblici, aiuole e aree verdi, ripristino di recinzioni, verniciature di cancellate, piccoli lavori di manutenzione al canile municipale, collaborazione durante la preparazione logistica di eventi e manifestazioni, manutenzione ordinaria di immobili di proprietà comunali.

Il bando si rivolge a persone disoccupate o soggetti segnalati dai servizi sociali, in condizione di difficoltà, con un’età anagrafica uguale o superiore a 58 anni alla data di pubblicazione dell’avviso di selezione, vale a dire il 26 settembre 2023. Ai selezionati verrà corrisposta un’indennità giornaliera di 20,48 € lordi (oltre ai contributi previdenziali INPS e agli assegni familiari, se e in quanto spettanti), per i giorni di presenza effettiva.

I candidati, di entrambi i sessi, per poter presentare domanda devono essere in possesso, al 26 settembre, dei seguenti requisiti: avere 58 anni o più, avere la residenza sul territorio del Comune di Cuneo o essere residenti in via continuativa sul territorio della Regione Piemonte nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, essere iscritti come persone in stato di disoccupazione nelle liste del Centro per l’Impiego di Cuneo ed essere effettivamente alla ricerca di lavoro, privi di lavoro e aver rilasciato la propria immediata disponibilità al lavoro presso il Centro per l’Impiego. Inoltre è necessario non essere percettori di ammortizzatori sociali, come disoccupazione, assegno sociale o pensione di invalidità, non essere inseriti in altre misure di politica attiva del lavoro, compresi altri cantieri, non aver maturato i requisiti pensionistici ed essere in possesso di idoneità fisica e attitudinale per le mansioni da ricoprire.

Per presentare la propria candidatura è necessario inoltre essere in possesso di documento di identità valido, codice fiscale; documento attestante l’anzianità contributiva previdenziale certificata, che indica il numero di contributi (quindi la lunghezza del periodo di contribuzione) accreditati durante la vita lavorativa. Tale documento, denominato Ecocert, deve essere richiesto nell’area personale del sito Inps (Fascicolo previdenziale del cittadino), a cui si accede con lo Spid, la Carta nazionale dei servizi o la Carta di identità elettronica. In alternativa può essere richiesto tramite i patronati o soggetti abilitati alla consulenza fiscale. Tale documento deve essere tassativamente allegato al momento della presentazione della domanda di candidatura, pena la non ammissione;

È inoltre necessario possedere un permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini extracomunitari o titolari di protezione internazionale oppure di un documento attestante la titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

Chi fosse interessato deve presentare candidatura compilando il form sul sito del Comune di Cuneo, al link: https://servizionlinededagroup.comune.cuneo.it/portal/servizi/moduli/98/modulo (sezione: “Concorsi e Istanze online” – “Cantieri di lavoro OVER 58) entro le ore 23:59 del 5 ottobre 2023. È necessario effettuare l’accesso tramite SPID o CIE.





Per ulteriori informazioni: Ufficio Politiche attive del Lavoro 0171.444.568, politichelavoro@comune.cuneo.it