“Studia e fai sport”: il progetto AIDO Bra & UNVS compie 18 anni e si apre al mondo universitario

Compie 18 anni il progetto “Lo sport fortifica, lo studio nobilita”, promosso congiuntamente da AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi) e UNVS (Unione Nazionale Veterani dello Sport). Un traguardo importante per un’iniziativa che, anno dopo anno, continua a premiare studenti meritevoli, capaci di distinguersi sia in ambito scolastico che sportivo.

Sostenuta negli anni dalla Fondazione CRBra e oggi dalla Fondazione CRC, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Bra, l’iniziativa ha ottenuto il riconoscimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Educazione Fisica di Cuneo – e della testata giornalistica La Stampa.

L’edizione 2025 introduce una significativa novità: l’estensione del progetto anche all’ambito universitario. Un passo che vuole valorizzare gli studenti che, pur impegnati in percorsi accademici di alto livello, continuano a raggiungere risultati sportivi di rilievo.

“Il prossimo anno, nel 2026, la nostra sezione UNVS festeggerà vent’anni di attività”, sottolinea Giuseppe Gandino, presidente della sezione braidese. “In questi anni abbiamo costruito un forte legame con la comunità grazie a un’iniziativa che unisce sport e studio in un messaggio chiaro rivolto ai giovani, veri protagonisti della società di domani”.

Il segretario Giuseppe Sibona aggiunge: “Serietà e trasparenza ci hanno permesso di migliorare costantemente il bando, segno di una crescita associativa concreta e professionale”.

Le scuole hanno già ricevuto le linee guida per la partecipazione, ma ogni studente interessato può richiederle scrivendo a unvs.sezione.bra@gmail.com o aidobra.gruppo@gmail.com.

Come ogni anno, il progetto prevede l’assegnazione di numerose borse di studio e gift card.

Le domande dovranno essere inviate entro il 30 settembre 2025.

La cerimonia di premiazione si terrà sabato 8 novembre 2025, nella prestigiosa cornice dell’Auditorium BPER Banca di Bra.