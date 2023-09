Alba illumina di rosso le sue torri per la campagna per il disarmo nucleare lanciata da Cri e Anci

Oggi, martedì 26 settembre, le torri albesi si illumineranno di rosso in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione delle armi nucleari.

“La Croce Rossa Italiana (CRI), con la sua campagna di advocacy “Nuclear Experience“, continua ad impegnarsi in prima linea per un mondo libero dalle armi nucleari – dichiara Rosario Valastro, Presidente Nazionale della CRI – ad esempio tramite l’erogazione di corsi di specializzazione per i nostri volontari, nonché la realizzazione di attività di sensibilizzazione sul territorio. L’obiettivo di lungo termine è la ratifica da parte dell’Italia del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari (TPNW) del 2017 che, per la prima volta nella storia, ha stabilito un divieto globale ed inequivocabile all’uso e ai test di queste armi“.