Nasce anche a Racconigi il Comitato per il NO al Referendum sulla Giustizia

Anche a Racconigi si è costituito il Comitato per il NO al Referendum sulla riforma della Giustizia e sulla separazione delle carriere dei magistrati. A darne notizia è Pierfranco Occelli, che ne è tra i promotori.

Al momento hanno aderito, oltre a numerosi cittadini, diverse realtà associative e politiche locali: l’A.N.P.I., il Circolo del Partito Democratico “Marinetti e Longagnani”, la Sinistra Racconigese, il gruppo “Racconigi 2022” e l’associazione “Le Serre”. Sono inoltre in corso contatti con altre realtà cittadine interessate a partecipare.

Il Comitato intende spiegare le ragioni della propria opposizione alla riforma, ritenuta una misura che — come sottolinea Pierfranco Occelli a nome del Comitato— non migliora l’efficienza della giustizia, ma la rende più dipendente dal potere politico. L’obiettivo è difendere i principi della giustizia, della democrazia e della Costituzione.

Nei prossimi giorni il Comitato promuoverà varie iniziative pubbliche sul tema, i cui dettagli saranno comunicati a breve. I cittadini potranno inoltre incontrare i rappresentanti del gruppo in Piazza per ricevere informazioni e materiale informativo sul Referendum.