Pontechianale: cala il sipario sull'11esima edizione dell'Agnellotreffen

Si sono conclusi oggi (domenica 19 gennaio) i festeggiamenti per l’edizione 2025 dell’Agnellotreffen, il raduno motociclistico più alto d’Italia, iniziati venerdì 17 gennaio e che ieri ha visto consumarsi il suo momento clou con la tradizionale parata rombante fino a Chianale.

L’11esima edizione dell’evento che vede Comune e Atl del Cuneese uniti nell’organizzazione ha – come al solito – riunito centinaia di motociclisti da tutta Europa, pronti a sfidare freddo e neve nel nome della passione per le due ruote. Tra questi, anche i “babbi natale” di Bikers for a Dream di Mondovì, che hanno raccolto fondi per il reparto di pediatria del nosocomio monregalese.

Qui sotto alcune fotografie scattate nel corso di quest’edizione.