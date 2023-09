Cuneo: Giovanna Venezia è il nuovo primario della Gastroenterologia del S.Croce

Giovanna Venezia, attuale responsabile della struttura semplice di Endoscopia Digestiva, facente funzioni della Struttura complessa Gastroenterologia dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, è stata nominata Direttore della struttura dal Commissario Livio Tranchida.



La dottoressa Venezia, ha ottenuto la laurea in Medicina e Chirurgia e la Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva a Palermo con il massimo dei voti e la lode. Dal 2010 è medico dirigente di Gastroenterologia presso il S. Croce. E’ responsabile della struttura semplice Endoscopia Digestiva dal 2018 e dell’ambulatorio della malattie bilio-pancreatiche e del Gruppo Interdisciplinare Cure dell’ospedale di Cuneo e componente del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale Interaziendale della Regione Piemonte “Neoplasie del tratto digerente e delle vie biliari e pancreas”. Inoltre fa parte del Gruppo di Studio della Rete Oncologica Piemonte “Neoplasie del colon-retto e neoplasie delle vie biliari e pancreas”.



Ha partecipato a numerosi congressi in qualità di relatore e vanta pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e internazionali.



Livio Tranchida: “Mi congratulo con la dottoressa Venezia. Le auguro buon lavoro, certo che saprà esercitare il suo nuovo ruolo con la grande professionalità che da sempre la contraddistingue. Desidero inoltre ringraziare l’ex Primario Aldo Manca che ha trascorso tutta la sua vita lavorativa, sino allo scorso 30 giugno, presso la nostra Azienda. Prima della pensione si è speso molto per la realizzazione della Piastra Endoscopica, contribuendo, dal punto di vista clinico, a portare a termine un progetto che ha aggiunto innovazione alla nostra Azienda Ospedaliera.”