Maltempo, linea ferroviaria interrotta tra Ventimiglia e Limone: ripristino previsto per le 12

A causa delle avverse condizioni meteo registrate nella giornata di ieri, martedì 28 gennaio, la linea ferroviaria Ventimiglia–Limone Piemonte risulta ancora per questa mattina temporaneamente interrotta. Lo comunica l’Osservatorio Ferrovia del Tenda, che segnala l’intervento in corso dei tecnici SNCF Réseau per il ripristino della circolazione.
Secondo quanto riferito, la riapertura della tratta è prevista intorno alle ore 12:00, salvo ulteriori peggioramenti delle condizioni atmosferiche.
Sulla relazione Cuneo–Ventimiglia si registrano le seguenti modifiche al servizio:
Treno 22952 Ventimiglia 06:18 – Cuneo 09:19: cancellato da Ventimiglia a Limone, con partenza da Limone alle 08:40
Treno 22955 Cuneo 06:41 – Ventimiglia 09:21: cancellato da Limone a Ventimiglia, arrivo a Limone alle 07:20
Treno 22953 Cuneo 08:41 – Ventimiglia 11:21: cancellato da Limone a Ventimiglia, arrivo a Limone alle 09:18
Treno 22956 Ventimiglia 10:39 – Cuneo 13:19: cancellato da Ventimiglia a Limone, con partenza da Limone alle 12:46
Gli altri treni risultano regolarmente programmati.
Per aggiornamenti in tempo reale sul servizio ferroviario è possibile consultare il sito viaggiatreno.it.