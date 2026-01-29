Nuovo gruppo di cammino Città di Barge

“Da soli si cammina veloce, ma insieme si va più lontano” è lo slogan con il quale gli infermieri di famiglia e di comunità dell’Asl CN1, promuovono il nuovo gruppo di Cammino CITTA DI BARGE, in collaborazione con il Comune. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. L’obiettivo è estendere la possibilità, a chi lo desideri, di svolgere attività fisica modulata in base alle possibilità di ciascuno.

L’avvio dell’iniziativa è previsto a Barge lunedi 9 febbraio con ritrovo alle 14:30 in via Monviso presso la Biblioteca. L’iniziativa proseguirà tutti i lunedi dalle 14:30 alle 15:30.

“Promuovere la salute e l’attività fisica richiede un importante lavoro di squadra e di integrazione tra servizi sanitari, sociali, culturali e ricreativi – spiegano gli organizzatori -. Gli studi di letteratura hanno dimostrato che l’attività fisica fa bene alla salute e al benessere di tutti ad ogni età sia per le persone sane sia per quelle che hanno patologie croniche. Nonostante questo l’inattività fisica è un comportamento ancora molto diffuso”.

Info al numero 0175/215314