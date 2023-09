Incidente sull’autostrada tra Carmagnola e Marene: coinvolta una vettura

Il sinistro si è verificato al Km 25 poco prima dell’area Rio Colorè Est, tra Carmagnola e Marene. Coinvolta un’autovettura. Presente il personale medico del118 che ha preso in cura i coinvolti di cui non si conoscono al momento le condizioni, né generalità.

In loco i vigili del fuoco di Saluzzo coadiuvati dai volontari di Savigliano per la messa in sicurezza del veicolo. Polizia stradale per gestione della viabilità e rilievi del caso.