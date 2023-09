Atletica, il carrucese Bruno Sarale è argento agli Europei Master di Pescara

Doppia medaglia per il 71enne carrucese Bruno Sarale (Pam Mondovì-Chiusa di Pesio) agli Europei Master di atletica leggera che sono stati disputati a Pescara, che ha conquistato l'argento individuale nella categoria over70 e l'oro a squadre.

In voltata sulla gara di cross 6 km al Parco D'Avalos ha conquistato il secondo posto imponendosi con un tempo 22’11 sullo spagnolo Pablo Fervenza Entenza; mentre a salire sul primo gradino del podio un altro italiano, il trentino Luciano Moser, (22'03).

Le ottime performance di Moser e Sarale, sommate al sesto posto dell'azzurro Rolando Di Marco hanno regalato all'italia il titolo Europeo Cross.

"Salire sul podio e cantare l'Inno di Mameli è indubbiamente un'emozione indescrivibile - spiega Bruno Sarale - ma la vera emozione, quella che non si può spiegare se non la provi, è quella che senti quando lasci andare tutto e corri."

Una passione lunga oltre quarant'anni quella di Sarale, che ha trascorso i mesi estivi a prepararsi per la sfida di Pescara.

"Da quando sono andato in pensione ho trovato il tempo e lo spirito giusto per impegnarmi a fondo in questo sport e prepararmi adeguatamente. Ci vuole tanta passione, ma anche un po' di fortuna. Un grande grazie al mio allenatore, Beppe Pellegrino che mi segue con attenzione e mi incoraggia, è grazie a lui se sono arrivato in forma alla gara".

Un'altra strepitosa vittoria per Sarale, che vanta un ampio palmares e continuerà a tenersi allenato, in vista delle competizioni della prossima primavera.