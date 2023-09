Costellazioni, il progetto che combatte la povertà educativa a Cuneo e Dronero

Il 5 e 6 ottobre CostellAzioni, il progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, si racconta al Rondò dei Talenti di Cuneo con uno storytelling interattivo che prende vita direttamente dai ragazzi.

CostellAzioni negli ultimi tre anni ha portato su 5 territori di Cuneo e Dronero una serie di azioni su livelli differenti che hanno coinvolto genitori, scuole, territorio, associazioni, enti e istituzioni. Un progetto originale e innovativo che ha scelto di raccontarsi in modo originale e innovativo. Il 5 e 6 ottobre, infatti, il Rondò dei Talenti di Cuneo si trasformerà in un luogo di racconto da vivere con momenti dedicati alle scuole, ai centri aggregativi e a tutti i cittadini interessati.

Le mattine sono dedicate alle scuole che hanno accolto con l’entusiasmo l’invito. Centinaia di studenti approderanno al Rondò dei Talenti dove i ragazzi e gli educatori di CostellAzioni li accompagneranno in un percorso lungo tutti i 4 piani della struttura tra laboratori, video e mostre. Literacy, parkour, arte, fotografia, cucito, danza sono i 6 laboratori che gli studenti potranno sperimentare accompagnati dai ragazzi e dalle ragazze di CostellAzioni che diventano protagonisti nel ruolo di tutor e “narratori del fare” in modo naturale e diretto. Tra un laboratorio e l’altro una mostra fotografica e la proiezione dei video realizzati durante il progetto attraverso le attività di Media Education saranno lo spunto per un racconto spontaneo e divertente di CostellAzioni.

Il pomeriggio del 5 ottobre i ragazzi dei cinque centri aggregativi coinvolti nel progetto daranno vita agli “Oscar di CostellAzioni”. Proiettati sul grande schermo della sala dell’ultimo piano del Rondò dei Talenti, i migliori cortometraggi realizzati nel corso dei 3 anni saranno poi votati e premiati direttamente da chi li ha realizzati. Un ulteriore momento di conoscenza e confronto tra i territori del progetto.

Il pomeriggio del 6 ottobre dalle 14 alle 16 CostellAzioni si presenta a genitori, insegnanti e a tutti i cittadini. Gli educatori di comunità saranno disponibili per raccontare in modo personale e diretto le attività di Literacy, Media Education, Talenti Nascosti, Educatore di Comunità e far conoscere il futuro Patto Educativo che il progetto lascerà in eredità. Per gli insegnanti sarà possibile conoscere e ricevere il Tool Kit di Literacy che è stato realizzato in forma cartacea e digitale basandosi sull’esperienza dell’attività realizzata nelle scuole. I genitori potranno stupirsi dell’estro artistico e della capacità di lavorare in gruppo delle troupe di videomaker di CostellAzioni.

Il progetto CostellAzioni vede attorno al capofila Cooperativa Momo, numerosi partners: Cooperativa Emmanuele, Consorzio socio assistenziale del cuneese, Comune di Cuneo, Comune di Dronero, Fondazione Opere Diocesane di Cuneo, APICE (Associazione Per l'Incontro delle Culture in Europa), Casa del Quartiere Donatello, Metodi e Poliedra.

Con le scuole: Istituto Comprensivo di corso Soleri di Cuneo, Istituto Comprensivo di via Sobrero di Cuneo, Istituto Comprensivo “G. Giolitti” di Dronero, Istituto Comprensivo di Borgo San Giuseppe, Istituto Comprensivo Oltrestura, CPIA 1 Cuneo-Saluzzo, ITC Bonelli di Cuneo.

Per ulteriori informazioni, approfondimenti e richiesta di immagini, video e materiali potete contattare il responsabile della comunicazione del progetto: Federico Maiocco – 3395082042 – federico.maiocco@coopmomo.it