Cuneo: al via il corso per smettere di fumare della Lilt

La dipendenza da tabacco è una dipendenza a tutti gli effetti. Il fumo è un comportamento acquisito che mantiene una sua continuità in quanto risponde a diverse funzioni quale abitudine, piacere, risposta a bisogni psicologici, rassicurazione e, in parte, dipendenza fisiologica.



Quando un fumatore inizia a valutare con quali modalità smettere, spesso si chiede “qual è il metodo migliore?” Ebbene non esiste il metodo migliore: esiste una forte associazione fra l’intensità del trattamento, la partecipazione ad esso e l’efficacia della cessazione. Alcuni fumatori smettono da soli o con un aiuto molto piccolo, molti hanno bisogno di usare uno specifico e provato programma per smettere di fumare.



La LILT offre ai fumatori con motivazione a smettere un sostegno attraverso alcune tecniche di tipo psicologico e la potenzialità del gruppo, come ambiente di incoraggiamento e condivisione degli sforzi. Il prossimo corso partirà il 23 ottobre in orario serale, presso la sede di Cuneo della LILT.



Per informazioni e iscrizioni 0171/697057 cuneo@legatumoricuneo.it entro il 16 ottobre.