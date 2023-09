Busca "verso il polo": ora c'è un logo per individuare il percorso fino all'inaugurazione

Mentre procedono a pieno ritmo i lavori in cantiere e in vista del completamento al nuovo polo scolastico, che ospiterà le scuole primarie del capoluogo e le medie, si stanno organizzando alcuni eventi di accompagnamento verso il coronamento di questo progetto, particolarmente importante per la città.



Si stanno programmando laboratori per ragazzi, visite in cantiere e altre iniziative educative e culturali che si svilupperanno nell’arco dei prossimi mesi, fino all’inaugurazione. Per identificare questo percorso è stato creato un logo, ideato dall’illustratore Franco Giolitti, in cui l’architettura dell’edificio è rappresentata da due matite colorate e attorno alla quale si anima l’attività scolastica.



“Il nuovo polo scolastico è per Busca un traguardo, ma anche un punto di partenza per nuove sfide educative e culturali - dicono il sindaco, Marco Gallo, e la assessora all’Istruzione, Lucia Rosso – . Stiamo lavorando a un programma di appuntamenti con ospiti di riguardo e attività per coinvolgere diverse fasce di età, in collaborazione con l’IC “Carducci” e grazie alla disponibilità del dirigente Davide Martini”.