Baby Pit Stop: una sala per mamme e papà all'ospedale Ferrero di Verduno

I Baby Pit Stop, ispirati all’iniziativa omonima promossa dall’UNICEF e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, sono ambienti protetti, in cui le mamme si possano sentire a proprio agio ad allattare il loro bambino, provvedere al cambio del pannolino e far giocare i fratellini che accompagnano.

La Fondazione Ospedale Alba-Bra Onlus - in sinergia con i servizi dell’Asl Cn2 che danno avvio alle iniziative di promozione e prevenzione organizzate per la cittadinanza - apre la Settimana dell’Allattamento, con l’inaugurazione del Baby Pit Stop nella Hall del terzo piano dell’Ospedale Ferrero, accanto alla propria sede.

Nel Baby Pit Stop la mamma e il papà possono trovare:

un posto comodo per sedersi

un fasciatoio

opuscoli informativi

un angolo attrezzato per il gioco dei bambini

“Tutti siamo a conoscenza del valore dell’allattamento, sia per la mamma che per il bambino. Questo valore va sostenuto anche con atti concreti, come l’allestimento del Baby Pit Stop: un luogo dedicato - pur se piccolo – per allattare quando ci si trova in ospedale per prelievi, visite, etc. Allattare è un gesto semplice e naturale che tutte le mamme dovrebbero poter fare ovunque: non ci sono orari fissi, né un numero definito di poppate nell’arco della giornata” - dichiara il Dott. Alessandro Vigo, primario della Pediatria.

“Allattare non è solo compito delle donne – perché funzioni davvero occorre una rete fatta di operatori, famiglie, comunità locali e sistemi sanitari. Per questo la Fondazione nell’ambito delle iniziative “Ci Prendiamo Cura di Te” ha accolto la richiesta dell’Asl Cn2 di realizzare un luogo libero, sempre aperto, armonico e accogliente per i piccoli ospiti e accompagnatori dell’Ospedale. Un’attenzione verso le mamme che allattano, i papà che aiutano, i fratelli che giocano e i piccoli che possono godere di un luogo protetto per essere cambiati godendo degli splendidi disegni dell’artista Silvia Allocco, che già in passato hanno abbellito le pareti della Pediatria e del Nido al 7 piano” – dichiarano Luciano Scalise e Bruno Ceretto, direttore e presidente della Fondazione Ospedale Alba-Bra Onlus.