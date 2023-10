Cuneo onora i morti di Lampedusa: "Basta vittime senza nome!"

Circa cinquanta persone si sono riunite all'angolo tra corso Nizza e corso Dante a Cuneo per partecipare al flash-mob organizzato dal comitato spontaneo "3 ottobre" (composto da diverse associazioni cuneesi) nella serata di oggi. Cartelli e qualche minuto di silenzio per ricordare il tragico naufragio che il 3 ottobre 2013 causò la morte di oltre 300 persone nei pressi di Lampedusa, evento scatenante della Giornata della Memoria e dell'Accoglienza istituita nel 2016.



"La nostra città non poteva lasciar passare questo terribile anniversario senza esprimere vicinanza e cordoglio - ha detto il portavoce del comitato Gigi Garelli - . Parliamo di morti invisibili, dispersi senza nome ma in un numero di diverse migliaia: l'Italia deve mettere giudizio e agire in ottemperanza ai trattati internazionali di accoglienza, perché chi scappa da guerra, catastrofi naturali e disagio deve essere messo in sicurezza non foss'altro per ridare ai paesi del Sud del mondo quel che l'Occidente ha portato loro via nel corso di tre secoli in termini di risorse e vite umane".

" ha commentatoPresenti anche i consiglieri comunali Mario Di Vico, Erio Ambrosino, Claudia Carli, Stefania D'Ulisse, Ugo Sturlese e Claudio Bongiovanni. In consiglio comunale, nelle settimane scorse, è stato approvato un ordine del giorno che impegnava la giunta all'intitolazione di una strada al 3 ottobre 2013.