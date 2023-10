Kickboxing: due ori e un argento per il Team Kickstar alla “Italian WAKO World Cup”

È uno strabiliante bottino quello conquistato dal Team Kickstar di Cuneo alla Coppa del mondo di Kickboxing “Italian WAKO World Cup” tenutasi a Jesolo (VE) dal 27 settembre al 1 ottobre.

Gli atleti del M° Ivan Sciolla hanno infatti conquistato due ori ed un argento, regalando prestazioni indimenticabili sia dal punto di vista della qualità tecnico-tattica, sia per il cuore e la determinazione con cui queste medaglie sono state raggiunte: “Sono davvero contento dei risultati che hanno ottenuto i ragazzi in questa prima competizione internazionale della nuova stagione sportiva” – commenta il D.T. Sciolla – “non tanto per l’importantissimo valore che hanno di per sé, ma per l’atteggiamento, l’umiltà, la costanza e il carattere con cui queste Medaglie sono state conquistate”.

Ecco i risultati dei protagonisti:

- Nicole Perona, fresca dell’Argento Olimpico Europeo di luglio a Cracovia (POL), questa volta conquista il primo gradino del podio nella cat. FULL CONTACT senior -52kg, vincendo in semifinale contro l’atleta tedesca e in finale contro la campionessa norvegese. Perona porta così il suo incredibile palmarès a 19 vittorie in Coppa del Mondo WAKO

- Isabel Ciartano, 15 anni, vince la sua prima Coppa del Mondo della sua giovane carriera agonistica nella cat. -50kg Cadette disciplina KICKLIGHT, superando ai quarti di finale la Spagna, in semifinale Croazia, per chiudere con la netta vittoria in finale Vs. Liechtenstein

- Elena Tombini, già pluricampionessa Italiana, nella cat. FULL CONTACT senior -60kg vince e convince sin dai quarti di finale contro la fighter croata per poi superare in semifinale l’atleta slovacca; viene fermata soltanto in finale, in un match sul filo del rasoio fino all’ultimo secondo, dall’attuale campionessa norvegese

- Stefano Rochira, fighter con grande potenziale seppur con soltanto due anni di esperienza alle spalle, non riesce a raggiungere il podio nella cat. -69kg LIGHT CONTACT pur vincendo nettamente gli ottavi di finale contro la Spagna; è fermato ai quarti di finale contro l’attuale detentore della categoria, l’esperto fighter plurititolato Austriaco.

“Ottimo lavoro ragazzi, si riparte da qui per continuare a lavorare verso i prossimi obiettivi” – conclude il D.T. KICKSTAR.