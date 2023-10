Un progetto da 93mila euro per le scuole medie di Rocca de' Baldi

Migliorare la sicurezza e la fruibilità degli ambienti scolastici. Con questo obiettivo il comune di Rocca de' Baldi ha partecipato al bando promosso dalla Regione Piemonte relativo alla "Qualità dell'aria degli ambienti scolastici 2023".

L'Amministrazione Comunale ha candidato un progetto del valore di 93mila euro (85mila coperti da fondi regionali se risultati assegnatari) a beneficio del fabbricato di proprietà comunale dove è ubicata la Scuola Secondaria di primo grado dell'I.S.C. Oderda Perotti di Carrù.

"Dopo una scuola sicura ed energeticamente efficiente, - commentano dall'amministrazione comunale - vogliamo ambienti più salubri per gli alunni e per coloro che Vi operano".

"Il plesso scolastico di Rocca de' Baldi Crava - aggiunge il primo cittadino, Bruno Curti - si arricchirà della nuova Scuola di Infanzia (leggi qui). L'inizio dei lavori è imminente con la sistemazione dei sottoservizi e dell'ampliamento e messa in sicurezza di via Forche (adiacente il plesso scolastico appunto) - ed è venuto il momento di trovare la soluzione (il fabbricato è di proprietà dell'Ente Asilo Peirone) per la messa in sicurezza dei locali che ospitano gli alunni della Scuola Primaria. In proposito si stanno già analizzando alcune soluzioni possibili".