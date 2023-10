Macchina esce di strada e si ribalta in via Moglia a Cherasco: intervento dei soccorritori

Incidente oggi 4 ottobre a Cherasco, in via Moglia, sulla sp 661, in prossimità della rotonda, dove una vettura è finita fuori strada ribaltandosi, senza però coinvolgere altri mezzi.

Sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto ad estricare la persona alla guida e ad affidarla ai sanitari. Il ferito, che non ha riportato conseguenze particolarmente gravi, è stato trasferito all'ospedale di Verduno per accertamenti.

Sul posto anche la Polizia locale di Cherasco, che ha effettuato i rilievi e si è occupata della gestione della viabilità in zona.