A Limone c'è "Local fest: una polentata per Inondazione”, serata per ricordare l'alluvione

Si terrà venerdì 6 ottobre 2023 a Limone Piemonte la “Local fest: una polentata per Inondazione”, una serata organizzata in ricordo dei tragici eventi alluvionali dovuti alla tempesta Alex che nella notte tra il 2 e il 3 ottobre 2020 colpì le valli Roya e Vermenagna.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione no-profit Allunione in collaborazione con il Comune di Limone Piemonte, la Consulta giovanile e il comitato locale della Croce Rossa.

Il programma prevede il ritrovo alle 18.30 presso il Centro Incontri in Piazza Henri Dunant per l’”aperilocal”, un aperitivo in compagnia con intrattenimento musicale. Alle 19.30 ci sarà la polentata, con accompagnamento di salsiccia e formaggi, seguita alle 21 da una serata live a cura dei gruppo “Effetti Collaterali”.

Info e prenotazioni: 340 5277120 – 333 1152017