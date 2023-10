La pianificazione della produzione è un processo complesso che coinvolge diverse funzioni e risorse in azienda e opera su previsioni a lungo periodo. Questo implica pensare in anticipo cosa e come produrre.

Talvolta attorno al concetto di pianificazione e programmazione della produzione c’è un po’ di confusione. Alcuni la confondono con la schedulazione, altri la limitano alla pianificazione dei materiali risultante dal calcolo dell’MRP (Material Requirements Planning) o, ancora, ad una semplice calendarizzazione delle attività.

Cosa si intende per pianificazione della produzione?

Pianificare la produzione significa determinare cosa e come un’azienda manifatturiera dovrà produrre sul medio-lungo termine.

Si tratta, in sostanza, di fare una previsione delle quantità e della tipologia di prodotti da realizzare e, in base ad essa, organizzare il proprio reparto produttivo, definendo le risorse da impiegare (materiali, macchine, persone) e i tempi entro cui potranno essere completati gli ordini.

La pianificazione della produzione come fattore competitivo per le aziende

Lo scopo della pianificazione e programmazione della produzione è quello di far fluire il processo di produzione con la massima efficienza, bilanciando le esigenze di produzione con le risorse disponibili nel modo più conveniente. Questo processo viene messo in atto dalle aziende manifatturiere per organizzare il proprio reparto produttivo e per pianificare la produzione per un lasso temporale più o meno vicino.

Inoltre, il controllo della produzione rappresenta il fattore chiave per la risoluzione delle problematiche organizzative aziendali e ha come scopo principale quello di permettere di gestire al meglio le capacità produttive industriali, consentendo il loro utilizzo in maniere efficiente e in modo tale da riuscire a soddisfare la domanda del mercato.

La pianificazione della produzione per sedApta

Lo scopo fondamentale della pianificazione della produzione è quello di organizzare l’attività di produzione affinché questa risulti coerente con i piani aziendali che definiscono gli obiettivi economico-finanziari dell’intera azienda nel medio termine.

Gli elementi che per sedApta costituiscono un piano di produzione si possono suddividere in due parti:

· il Master Planning che comprende sia il piano aggregato di produzione, detto anche Sales & Operations Planning, che il Piano Principale di produzione o Master Production Schedule con le relative verifiche di fattibilità

· il Detailed Planning, costituito dall’MRP, o Material Requirements Planning, e dalla schedulazione della produzione.

Inoltre, lo strumento Resources & Supply Planning (R&SP) compreso nella sedApta Suite, consente al responsabile pianificatore della produzione di adeguare i piani di approvvigionamento e le decisioni di soddisfacimento delle richieste, basate sulla simulazione e sulle capacità delle regole aziendali a supporto della risoluzione di interazioni complesse tra processi e siti diversi.