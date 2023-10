Racconigi, il consigliere Bellino lascia il gruppo di minoranza “Patrizia Gorgo Sindaco”

Il Comune di Racconigi informa che con una mail via PEC inviata in data 10 ottobre, alle ore 22, 19 (ovvero poco dopo lo scioglimento della seduta del consiglio comunale tenutasi la stessa sera), il consigliere di minoranza Andrea Bellino , eletto con la lista Patrizia Gorgo Sindaco, ha formulato formale richiesta per la costituzione di un nuovo gruppo consiliare.

“Date le circostanze di ormai totale incompatibilità con i miei colleghi di lista - scrive Bellino nella sua mail - e di una sensibilità ormai disattesa del gruppo alle problematiche giovanili, sociali e di principio con le quali mi sono presentato di fronte agli elettori racconigesi, chiedo formalmente di poter creare un gruppo consiliare rappresentato da me medesimo, nella speranza che altri della compagine possano unirsi in modo da ripristinare la volontà degli elettori che, avendo votato un programma, si sentono oggi abbandonati. La mancanza di proposte e il 'no' a tutti i costi non fanno parte della mia natura politica”.