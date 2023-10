Inseguimento e tentativo di fuga a piedi: tre arresti per droga sulla Bovesana a Cuneo

Una scena alla quale hanno assistito decine di automobilisti in transito sulla Bovesana, all'altezza del semaforo, attorno alle 21.30. Auto della polizia, lampeggianti, persone a terra ammanettate, personale in borghese. Sembrava la scena di un film, inusuale per Cuneo.

Stando alle prime indiscrezioni, ieri sera sono state arrestate tre persone, due stranieri e un italiano, in possesso di un ingente quantitativo di droga, trovata nell'auto sulla quale stavano viaggiando.

Inseguiti da un'auto civetta, i tre si sono resi conto di essere inseguiti. Hanno fermato la macchina e tentato la fuga, venendo però bloccati da altri agenti nel frattempo sopraggiunti. I tre sono stati fermati e ammanettati, per poi essere portati in Questura.

Al momento non si conoscono altri dettagli sull'operazione, sulla quale c'è il massimo riserbo.