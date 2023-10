Maxi sequestro preventivo per oltre 14 milioni di euro: perquisizioni delle Fiamme Gialle a Cuneo e Asti

Finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Asti, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, stanno eseguendo un provvedimento cautelare, emesso dal GIP presso il Tribunale cittadino, relativo il sequestro preventivo per 14.594.643,35 euro nei confronti dell’amministratore unico di una società per azioni, operante nel settore della lavorazione delle carni.

Il manager è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, così come il legale rappresentante di una seconda società, mentre un terzo indagato è soggetto all’obbligo di dimora. Agli indatati vengono contestati – oltre all’emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e di concorso in illecita somministrazione di manodopera – anche il reato di false comunicazioni sociali.

Sono attualmente in corso diverse perquisizioni nei territori delle province di Cuneo e Asti. Maggiori dettagli verranno resi noti in tarda mattinata, nell’ambito di una conferenza stampa presieduta dal procuratore della Repubblica dottor Biagio Mazzeo