A Marrakesh l'incontro tra Beppe Ghisolfi e Panetta al World Saving Bank

Nella città marocchina dell'atlante, dove sono in corso in maniera contemporanea e concomitante le plenarie di fondo monetario internazionale e banca pubblica mondiale, si sta svolgendo l'ordine del giorno dell'assemblea e del consiglio di amministrazione del gruppo mondiale delle casse di risparmio, il World saving bank Institute di cui Beppe Ghisolfi è il solo rappresentante italiano.

In tale ruolo, il Banchiere scrittore piemontese ha svolto un conviviale colloquio con Fabio Panetta, attuale componente il comitato esecutivo della Banca centrale europea e Governatore designato della Banca d'Italia, il cui nome era venuto in evidenza un anno fa come possibile Ministro dell'economia e delle finanze nel costituendo Governo di Giorgia Meloni.

Fabio Panetta, durante il proprio intervento a Marrakech sotto l'egida del fondo monetario, si è soffermato su un tema assai strategico dal punto di vista dell'educazione finanziaria, elemento di convergenza con il Professor Ghisolfi: il capitolo delle valute elettroniche, in particolare della prossima introduzione della versione digitale della moneta unica europea. In tal senso, il futuro Governatore di Bankitalia ha tenuto a evidenziare che non si tratterà di una criptovaluta, poiché sarà basata su una regolamentazione riconosciuta e condivisa istituzionalmente. L'architettura dell'Euro digitale terrà conto di fattori sia di sicurezza delle transazioni, sia generazionali - ossia l'utilizzo massivo dei sistemi virtuali e telefonici di pagamento da parte di giovani e famiglie - sia infine di esigenze di coordinamento con la politica monetaria della BCE. Sotto quest'ultimo profilo, il portafoglio digitale di ciascun consumatore della UE non potrà superare una determinata soglia, affinché non si generi un eccesso di offerta.