Da calciatore a industriale del vino: l’eclettico imprenditore Hicham Barida ospite del Rotary Club Alba

Martedì 5 novembre 2024, la conviviale del Rotary club di Alba, presso Ca’ del Lupo di Montelupo Albese, ha avuto il piacere di avere come ospite Hicham Barida, Past President del Club di Canelli, fondatore e CEO di Barida International che ha tenuto una interessante e coinvolgente relazione: “Bollicine. Il goal della mia vita”.

Hicham Barida ha raccontato una storia di successo imprenditoriale, ottenuto con umiltà, dedizione e coraggio, ma anche caparbietà e temerarietà, che lo ha portato da una iniziale carriera come calciatore di Rabat a costruire un’azienda all’avanguardia, seconda produttrice al mondo di macchine riempitive per il Metodo Classico.

Nato a Rabat, esordisce a tredici anni in serie A con il Fus Rabat, arriva in Italia all’età di diciotto anni, ma per problema con il cartellino, gioca inizialmente in alcune squadre del territorio piemontese di categorie inferiori.

Piero Poggio, un piccolo imprenditore presidente del Canelli Calcio lo ingaggia e lo assume come operaio nella sua ditta.

Insieme al fratello Adid, nel 2000 decide di mettersi in proprio, lavorando inizialmente per conto terzi e poi costruendo macchine per lo Spumante Metodo Classico, che ancora non venivano prodotte in Italia. Sono dispositivi che utilizzano una tecnologia specifica, che permette lo stappamento e la

sboccatura della bottiglia e l’inserimento con un iniettore della giusta quantità di liqueur d’expédition (la ricetta è il segreto di ogni cantina). Il fiore all’occhiello è l’innovativa Nuova Poker 400 TGM.

L’azienda produce anche riempitrici isobariche per prodotti frizzanti. In un momento in cui il mercato delle bollicine comincia ad espandersi e a conquistare mercati internazionali, le macchine della Barida vengono vendute in Cina, Russia, Stati Uniti, Australia… portando il nome di Canelli, che rappresenta l’enomeccanica di qualità.

La relazione del Past President (anno 2022-2023) e socio del Rotary Club di Canelli è stata molto apprezzata, sia per l’aspetto tecnico, sia per quello umano, in quanto Hicham Barida, empatico e trascinatore, ha raccontato con sincerità ed entusiasmo una vicenda straordinaria, sottolineando come

fossa stata resa possibile dal duro lavoro che ha imparato proprio dai piemontesi.

Graditi ospiti della serata sono stati Marco Dotta, presidente del Rotary Club di Canelli e della socia Diana Bertolino, Nicolò Lamberti del club di Bra, e Diego Barida.