Steffi Graf incontra gli studenti della Granda: pochi minuti fa l’arrivo al palazzetto

E’ arrivata da pochi minuti al Palazzetto dello Sport di Cuneo l’ex campionessa di tennis Steffi Graf, protagonista insieme al marito Andre Agassi (lui sarà presente in videocollegamento) dell’incontro che a minuti la metterà di fronte a 3.500 studenti superiori di tutta la provincia.

L’incontro fa parte dei “Dialoghi sul talento”, ciclo di incontri coi quali la Fondazione Crc vuole ispirare, attraverso l’incontro con personalità di caratura internazionale, le giovani generazioni della provincia di Cuneo. Un’iniziativa che negli anni passati aveva già portato in città Kerry Kennedy nel 2018, l’astronauta Paolo Nespoli nel 2019, il maestro Andrea Bocelli nel 2022 e l’allenatore Pep Guardiola nel 2023.

L’appuntamento sarà arricchito dalle esperienze di Luca Paiardi, campione italiano di wheelchair tennis, e dei giovani talenti che partecipano ai progetti di I Tennis Foundation, l’associazione benefica italiana. L’evento − realizzato in collaborazione con I Tennis Foundation, la Children for Tomorrow di Stefanie Graf e l’Andre Agassi Foundation for Education e con il supporto organizzativo di Collisioni.

Dopo l’incontro al palazzetto, Graf è attesa al Country Club per una breve esibizione in campo insieme ad alcuni giovanissimi tesserati del circolo cuneese.

<figure class="image"> </figure>