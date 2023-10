Venerdì 20 ottobre si presenta la stagione teatrale del Milanollo

La stagione teatrale 2023/2024 al teatro Milanollo di Savigliano scalda i motori: prenderà il via come da consuetudine a novembre e proseguirà, con dieci spettacoli, fino ad aprile prossimo.

Anziché con una classica conferenza stampa, quest’anno la presentazione della Stagione Teatrale – realizzata in collaborazione con “Piemonte dal Vivo” – avverrà presso il Caffè Intervallo di piazza Turletti. La data è quella di venerdì 20 ottobre, alle 18.30.

Seguirà una cena su prenotazione (il numero a cui fare riferimento, entro il 18 ottobre, è il 371.5799165) con intrattenimento da parte dell’Associazione Culturale “Il menù della poesia”.

"Sarà una grande emozione – afferma l'assessore alla cultura Roberto Giorsino – vedere nuovamente il sipario del nostro prezioso “gioiello” che è il Milanollo alzarsi ed ospitare compagnie e spettatori entusiasti. Come lo scorso anno, una parte di vendita degli abbonamenti e dei biglietti singoli avverrà on-line, attraverso il circuito vivaticket".

Contestualmente, avverrà la vendita presso l’ufficio Cultura del Comune con le seguenti modalità:

- Abbonamenti: da sabato 4 novembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18 (telefonando preventivamente per fissare l’appuntamento dal 23 ottobre al 2 novembre, dalle ore 9 alle ore 12). La vendita degli abbonamenti continuerà con prenotazione fino a lunedì 13 novembre, sia in modalità on-line sia all’Ufficio cultura (da lunedì al giovedì, dalle 9 alle 12)

- Vendita dei biglietti di ciascun spettacolo: da martedì 14 novembre, sia on-line sul sito www.vivaticket.it (con diritto di prevendita) e sia presso l’ufficio cultura del Comune, dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12.

"Per quanto riguarda tutte le agevolazioni – spiegano dal Municipio – si rimanda alla brochure che “Piemonte dal Vivo” realizza per la stagione. Per qualsiasi altro tipo di informazione rivolgersi presso l’ufficio Cultura del Comune allo 0172.710235".