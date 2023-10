Borgo San Dalmazzo, a Monserrato un corso pratico per costruire il presepe

L'associazione Santuario di Monserrato di Borgo San Dalmazzo organizza per i pomeriggi del 28, 29 ottobre e 4 novembre (dalle 14 alle 17.30) presso il Santuario un corso di tre giorni in cui Salvatore Vento (autore di meravigliosi presepi esposti nelle ultime edizioni di Presepi in Monserrato), mostrerà e condividerà con i partecipanti le tecniche per costruire un Presepe con le proprie mani.