Come si svolge la prima visita dal dentista? Intervista al dottor Paolo Simonazzi odontoiatra di Unica Clinica Dentale [video]

La prima visita dal dentista è un passo importante per la salute dei denti e della bocca.

Trascurare la salute orale non è mai una buona idea. La salute orale è strettamente legata alla salute generale del nostro corpo. Problemi come carie, parodontite e infezioni possono avere ripercussioni sulla nostra salute complessiva. Inoltre, trascurare la salute orale può portare a gravi problemi dentali che richiedono interventi chirurgici invasivi e costosi. È quindi fondamentale sottoporsi regolarmente a visite di controllo dal dentista per prevenire tali problemi e mantenere una bocca sana. Molte persone hanno dubbi e timori sulla prima visita dal dentista. I comuni riguardano il dolore, la durata della visita, i costi e l’efficacia dei trattamenti. Alcune persone temono il dolore o l’ansia associati alla visita dal dentista. Altre persone ritengono che i controlli dentali siano costosi o che non siano necessari se non si avvertono sintomi evidenti.

Abbiamo intervistato il dottor Paolo Simonazzi, odontoiatra e Direttore Sanitario dello studio dentistico Unica Clinica Dentale di Cuneo, per farci raccontare come avviene la prima visita dal dentista negli studi di Unica con l’obiettivo di rassicurare le persone e spingerle a sottoporsi a questo importante controllo.

Durante la prima visita il medico odontoiatra esegue una serie di controlli e indagini per valutare lo stato di salute dei nostri denti, delle gengive e delle mucose orali.

La prima visita dal dentista ha lo scopo di stabilire un piano di cura personalizzato.

Il dottor Paolo Simonazzi, odontoiatra e Direttore Sanitario dello studio dentistico Unica Clinica Dentale di Cuneo, ci spiega come avviene la prima visita dal dentista negli studi di Unica.



Al suo ingresso in studio il paziente viene accolto nell’area accoglienza dalla receptionist. In questa area, vengono raccolti i dati anagrafici e l’anamnesi del paziente, che verrà poi consegnata all’odontoiatra che si occuperà della visita di controllo. Prima ancora di conoscere il medico, il paziente partecipa ad un piccolo colloquio con il tutor commerciale. Durante questo colloquio, il tutor commerciale informa il paziente su tutti i servizi disponibili in sede e gli permette di esprimere le proprie aspettative.

Fin dalla fase preliminare il tutor commerciale svolge un ruolo fondamentale nel percorso di cura del paziente, ma è da dopo il controllo in area clinica che la sua funzione strategica assume la massima importanza. Durante il colloquio, il tutor commerciale fornisce al paziente tutte le informazioni necessarie sui trattamenti proposti, sui costi e sui tempi di guarigione. Il suo compito è quello di sostenere il paziente, di capire quali sono le sue esigenze e di aiutarlo a far sì che il percorso di cura proposto dal medico sia sostenibile da ogni punto di vista.

Il dottor Paolo Simonazzi sottolinea l’importanza del rapporto tra medico odontoiatra e paziente durante la prima visita. “La prima visita dal dentista è un momento delicato per il paziente - afferma il dottor Simonazzi - perché spesso si tratta della prima volta che si affronta un problema dentale. Per questo motivo, è importante che il medico odontoiatra instauri fin da subito un rapporto di fiducia con il paziente, ascoltando le sue esigenze e rispondendo alle sue domande”.

In conclusione, la prima visita dal dentista è un momento importante per la salute dei nostri denti e della nostra bocca. Unica Clinica Dentale offre un’esperienza unica nel campo dell’odontoiatria. Grazie al lavoro del medico odontoiatra e del tutor commerciale, permette al paziente di affrontare questo momento con serenità. Il team di medici odontoiatri di Unica si contraddistingue per la sua capacità di ascolto, comprensione, accoglienza e problem solving. Presso Unica Clinica Dentale, i pazienti possono beneficiare di check-up completi, piani di trattamento personalizzati e una prima visita con videocamera intraorale e indagini radiologiche in sede. Inoltre, lo studio dentistico offre flessibilità negli orari delle visite e delle agende per agevolare il percorso di cura dei pazienti.

Paolo Simonazzi: “Presentando la prima visita vogliamo accorciare le distanze tra odontoiatri e pazienti. Invitiamo le persone a rivolgersi al dentista con fiducia e regolarità”.

