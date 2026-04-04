Con Fondazione ADAS l’assistenza “sensibile” ai malati oncologici e alle loro famiglie

Cure palliative, terapia del dolore, supporto psicologico, reperibilità medica 365 giorni all’anno, sono solo alcune delle attività che i professionisti della Fondazione ADAS di Cuneo svolgono con impegno ogni giorno. Un’assistenza puntuale e competente che viene offerta ai pazienti e alle loro famiglie in modo totalmente gratuito nel segno della solidarietà e dell’aiuto verso chi è più fragile.
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