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Sanità | 04 aprile 2026, 10:49

Con Fondazione ADAS l’assistenza “sensibile” ai malati oncologici e alle loro famiglie

Il dottor Danilo Verra

Il dottor Danilo Verra

Cure palliative, terapia del dolore, supporto psicologico, reperibilità medica 365 giorni all’anno, sono solo alcune delle attività che i professionisti della Fondazione ADAS di Cuneo svolgono con impegno ogni giorno. Un’assistenza puntuale e competente che viene offerta ai pazienti e alle loro famiglie in modo totalmente gratuito nel segno della solidarietà e dell’aiuto verso chi è più fragile.

Guarda l'intervista al dott. Danilo VERRA

Daniela Bianco / Riccardo Lacqua

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