Bene Vagienna punta sulla prevenzione: tre serate dedicate alla salute ortopedica

La prevenzione passa anche dall’informazione e dal confronto diretto con gli esperti. Con questo obiettivo nasce “La Salute in Cammino”, il ciclo di tre incontri dedicati alla salute ortopedica che si terrà nelle prossime settimane a Bene Vagienna.

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra il Comune di Bene Vagienna e l’associazione ODV “L’Uomo che Cammina” e avrà come prestigiosa sede Palazzo Rorà, che ospiterà tutte le serate in programma. A guidare il pubblico in questo percorso di approfondimento sarà il dottor Roberto Scagnelli, Primario Emerito di Ortopedia dell’ASL CN1 e Presidente fondatore dell’Associazione, figura di riferimento nel panorama medico del territorio.

Il ciclo di incontri nasce con l’intento di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione e della corretta informazione in ambito ortopedico, un tema che riguarda persone di ogni età e che incide in modo significativo sulla qualità della vita quotidiana. «Prevenire oggi per camminare bene domani» è il messaggio che accompagna l’iniziativa, sottolineando quanto la cura del proprio corpo e delle articolazioni rappresenti un investimento fondamentale per il futuro.

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno il giovedì sera alle ore 21, con ingresso libero, per favorire la massima partecipazione possibile da parte della popolazione.

Il primo incontro è in programma giovedì 9 aprile ed è dedicato a un tema di grande attualità: “Artrosi: prevenzione e trattamento”. Nel corso della serata si parlerà della malattia artrosica, delle sue cause e dei principali fattori di rischio, con un’attenzione particolare alle strategie di prevenzione e alle terapie oggi disponibili per proteggere le articolazioni dal naturale processo di invecchiamento e mantenere una buona mobilità nel tempo.

Attraverso un linguaggio chiaro e accessibile, il dottor Scagnelli accompagnerà il pubblico nella comprensione di una patologia molto diffusa, offrendo indicazioni utili e consigli pratici per affrontarla in modo consapevole.

Con “La Salute in Cammino”, Bene Vagienna conferma il proprio impegno nella promozione della salute e del benessere, valorizzando la collaborazione tra istituzioni e associazioni del territorio e mettendo al centro l’informazione come strumento di prevenzione.