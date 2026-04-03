Giornata Mondiale dell’Attività Fisica, l'Asl Cn2 fa il punto su "OKkio alla Salute" e "Passi"

Il 6 aprile di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale dell’Attività Fisica, un appuntamento internazionale che sottolinea l’importanza di promuovere uno stile di vita attivo in tutta la popolazione e in ogni fase della vita.

In occasione di questa importante ricorrenza, l'ASL CN2 (Struttura di Epidemiologia, Promozione della Salute e Coordinamento Attività di Prevenzione) ha fatto il punto sulle evidenze delle sorveglianze "OKkio alla Salute" e "Passi" per capire il rapporto sul proprio territorio tra cittadinanza e attività fisica.

Le sorveglianze hanno rivelato come la situazione confermi la necessità di continuare a impegnarsi nella promozione del movimento: nel nostro territorio il 16% degli adulti è sedentario e 1 bambino su 7 fa attività fisica insufficiente. La pratica dell’attività fisica varia a seconda del sesso e dell’età: risultano maggiormente attivi i maschi rispetto alle femmine e i giovani rispetto alle persone di età più avanzata.

Per agevolare l’attività fisica dei suoi utenti, l’ASL CN2 è impegnata in progetti continuativi dedicati alla cittadinanza:

- Un miglio al giorno , buona pratica del progetto MUOVINSIEME, che consiste nel camminare in prossimità della scuola, dalle 3 alle 5 volte a settimana, per circa un miglio, svolgendo anche attività educative e didattiche. Nel 2025 il progetto ha coinvolto oltre 350 studenti.

- I Gruppi di Cammino , composti da persone che si ritrovano almeno una volta a settimana per camminare insieme lungo un percorso stabilito, ad un orario concordato. Sono guidati da figure non professioniste (volontari, cittadini, associazioni) formati dall’ASL CN2. Circa 30 Gruppi di Cammino (oltre 400 persone) sono stati attivi nel 2025 sul territorio dell’ASL. Per saperne di più: www.aslcn2.it/prevenzione/promozione-ed-educazione-alla-salute/gruppi-di-cammino/

- Il PiediBus sono bambini, accompagnati da adulti (volontari, genitori, nonni) che vanno a scuola a piedi lungo un percorso in sicurezza stabilito. Nella nostra ASL, il Piedibus è presente nei seguenti comuni: Alba, Bra, Ceresole d’Alba, Cherasco, La Morra, Magliano Alfieri, Montà e Sommariva Perno.