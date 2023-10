Volley A2M, Cuneo verso Grottazzolina. Marco "Fox" Volpato: "Vogliamo capire di che pasta siamo fatti" (VIDEO)

Una trasferta lunghissima e complicata quella che apre il campionato di serie A2 per la Puliservice S.Bernardo Cuneo. La squadra di Matteo Battocchio sarà impegnata domani pomeriggio (domenica 15 ottobre) nelle Marche, sul campo di Grottazzolina (AP), una delle squadre meglio attrezzate del torneo cadetto.

“Grottazzolina è una squadra forte in battuta, con attaccanti potenti e un palleggiatore con gioco molto rapido e quindi con una buona capacità di smarcare tutti e cinque gli attaccanti a disposizione – l’analisi dell’avversario da parte del tecnico cuneese -. Hanno allestito un roster di valore, senza nascondere le loro ambizioni e secondo me è una delle più attrezzate del campionato. Dal canto nostro stiamo cercando di dare continuità a quelli che sono i nostri punti di forza, abbiamo un’idea di gioco abbastanza chiara, ancora da sviluppare ovviamente però sono molto contento di come abbiamo approcciato la settimana e di come stiamo lavorando per provare ad andare a Grottazzolina e dire la nostra”.

Noi abbiamo incontrato il nuovo centrale Marco Volpato, al quale abbiamo chiesto un parere sul lavoro svolto in questi due mesi e, ovviamente, un’anticipazione sulla partita di domani.